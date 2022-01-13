AK Partili Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet”

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Özhaseki, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, hizmet siyasetinin peşinde olduklarını söyleyerek, “AK Parti olarak yıllardır yerel yönetimlerin önemini bilen ve hatta iktidara doğru yürüyüşümüzde asıl başarımızı belediyeler ile göstererek gelen bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, ben de Kayseri'de, birçok arkadaşımız da Anadolu'nun değişik vilayetlerinde yapmış olduğu belediyecilik ve ortaya koymuş olduğu performansla partimizi iktidara taşıdık. Bizim birinci amacımız hizmet. Bildiğimiz en iyi iş hizmet. Eser siyaseti güdüyoruz, hizmet siyasetinin peşindeyiz. Bunun dışında ne varsa hepsi teferruattır. Özellikle yıllar öncesine ait, 2000 yılı öncesine ait ideolojik belediyeciliğin çok geride kaldığı bir belediyecilik yaşıyoruz. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Biz onun peşindeyiz. Bugün burada başkanımız ile oturup konuşacağız, projelerine bakacağız. Onun projelerini Ankara ayağında milletvekilleri ve teşkilatlarımız takip ediyor ama yıllardır bu işin içinde olan bir kardeşiniz olarak ben de bilebildiğim kadarıyla katkıda bulunmak istiyorum. Zaten bakanlığım döneminde de, ondan önceki kamu görevlerim sırasında da Nevşehir ile olan ilişkimiz hiç kesilmemiştir. Yakın ilgimiz devam etmiştir. Ne kadar hayırlı iş varsa, ne kadar yapılacak hizmet varsa kardeşlerimin yanında oldum, onlara destek vermeye çalıştım. İnşallah bundan sonra bu hizmetlerimiz de devam eder" şeklinde konuştu.

Özhaseki, daha sonra AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı makamında ziyaret etti.