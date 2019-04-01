AK Partililer zaferi kutladı

58' ini alarak rekor bir oy ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Seçim sonuçlarını AK Parti İl binasında Seçim Koordinasyon Başkanlığı tarafından oluşturulan seçim bürosunda seçim sonuçlarını AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte izleyen Arı, seçim sandıklarından ilk sonuçların alınmasıyla birlikte vatandaşların büyük bir ilgisi ile karşılandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, yüzde 51.58' lik bir oy oranı ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Rasim Arı, ilk olarak AK Parti kurmayları tarafından tebrik edildi. Daha sonra AK Parti İl Teşkilatına akın eden binlerce vatandaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı tebrik için adeta sıraya girdiler.

AK Parti İl Teşkilat binasının önünde seçim zaferinin kutlanması için bir platform kurulurken, havai fişek gösterileri ilgiyle izlendi. Davul ve zurnalar eşliğinde zaferi kutlayan vatandaşlar, Nevşehir Belediyesi Mehteran Bölüğünün seslendirdiği marşlarla da sevince ortak oldular.

AK Parti Nevşehir İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Başkan Arı" şeklinde sloganlar attılar.

Yağan yağmura rağmen kutlama alanını dolduran çok sayıda vatandaşlar sık sık ‘Nevşehir burada, Başkanının yanında' şeklinde slogan attılar.

Şarkıcı Kürşat'ın seçim çalışmaları çerçevesinde hazırladığı "Geliyor Rasim Arı" adlı şarkısını seslendirmesinin ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir'in bu seçimle yeni bir rekor kırdığını söyledi ve kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen' de Nevşehir'in bu seçim ile bir tarih yazdığını söyledi. 3 Kasım 2002 tarihinde çıkılan bu yolda, bu davanın lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başını Nevşehir'in hiçbir zaman öne eğdirmediğine dikkat çeken Seçen: “Bugün de böyle bir başarıyı taçlandırdığınız için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Hemşerilerime hizmet etmeyi lütfeden Rabbime binlerce şükürler olsun. Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı kardeşime de çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu meydanda sayısız zafer yaşadık, Bundan sonrada daha nice zaferler yaşatmayı yüce Allah bize nasip etsin inşallah. Bundan sonra da bir olacağız, beraber olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'de, Nevşehir'de elde edilen bu zaferin Kandil ile Pensilvanya'dan bile duyulduğunu belirtti. Bu ülkenin kaderini değiştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin artarak devam edeceğine vurgu yapan Menekşe, bunu gerçekleştirmenin de boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'de Nevşehirlilerin bu kutlu davanın lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sahip çıkarak hizmet bayrağını Nevşehir'e hizmet etmeyi temel prensip edinen Rasim Arı'ya teslim ettiğini belirterek, tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Rasim Arı, sahneye çıkarak vatandaşı selamladı.

Kente hizmet sunacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirten Rasim Arı, kamuoyu ile paylaştığı projelerini vakit kaybetmeden hayata geçirmeye başlayacaklarını kaydetti.

Arı, "Bugün, çok meşakkatli bu yolculuğun sadece ilk durağı. Bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. O hayalimiz bireysel bir hayal, bireysel bir ikbal ve istikbal davası değildi. O hayal, bu kutlu şehri hak ettiği yerlere ulaştırabilmenin hayaliydi. Rabbime binlerce kez şükürler olsun, bu hayali siz gerçekleştirdiniz. Bu özel şehrin belediye başkanlığı gibi onurlu bir görevi bana lütfeden Allah'a ve teveccüh gösteren siz değerli kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Vatandaşlar daha sonra konvoya katılarak, kent merkezinde araçlarla tur attı.