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Aksalur'da asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Ürgüp Aksalur Mahallesi ile Sofular köyü arasındaki asfaltlama çalışmalarıyla, bölgenin ulaşım ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.


Aksalur Mahallesi'nden gelen talepler üzerine girişimlerde bulunan ve çalışmaların başlamasına vesile olan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, verdikleri destek sebebiyle Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe'ye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Çiftçi'ye, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'e teşekkürlerini iletti. Aksalur'un ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilenen Başkan Aktürk, “Aksalurlular'a hak ettiği hizmeti götürmek için her alanda titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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