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Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilerin yaptıkları işle, sosyal hayatta çift yönlü bir işlevi yerine getiren belki de tek meslek erbabı olduklarını belirterek, “Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır” dedi.


Başkan Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:


Kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için denetleme ve uyarma görevi yapan basın çalışanları, gündeme taşıdıkları konularla İlçemizin ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedir.


Bu vesileyle, çalışmalarını anlamlı ve önemli bulduğum, emeklerini göz ardı edemeyeceğimiz, gazetecilik mesleğine gönül vermiş, tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.

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