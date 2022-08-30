Aktürk: "Ürgüp'ümüzün tarihine imza atmaya ve eserlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz'

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün seçim beyannamesinde yer alan projelerden olan yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi yapıldı ve ihaleye ait sözleşme imzalandı. 17 milyon 735 bin TL bedelle yapımı tamamlanacak ihaleyi alan İzmir firması Demfer İnşaat Taahhüt Mimarlık ile Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk arasında sözleşme imzalandı. Yarı olimpik yüzme havuzu projesinde yer teslimi yapılarak yüklenici firma tarafından işe başlandı. Ürgüp'te eski mezbahanenin olduğu bölgede millet bahçesi içerisinde yer alacak spor kompleksinin en önemli parçası olan yarı olimpik yüzme havuzu, 2023 yılında Ürgüp'te hizmete girecek. Başkan Aktürk projenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyerek proje hakkında bilgi verdi. Spora ve sporcuya önem verdiklerinin altını çizen Başkan Aktürk, projelerini günü birlik değil gelecek nesilleri düşünerek hayata geçirdiklerini vurguladı.

Ürgüp gençliğine hayırlı olmasını dileyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada; “Daha önce müjdesini verdiğimiz, ilçemize ve gençlerimize çok şey katacağını düşündüğümüz Spor Kompleksi'mizin en önemli parçası olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'muzun ihale sürecini tamamlayarak yüklenici firma ile sözleşmemizi imzaladık. Ürgüp'ümüzün tarihine imza atmaya ve eserlerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.