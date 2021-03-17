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Akü hırsızları jandarmadan kaçamadı

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde santralde bulunan aküleri çalan şüpheli 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde santralde bulunan aküleri çalan şüpheli 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde santralde bulunan akülerin kimliği belirsiz kişililer tarafından çalındığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında akü hırsızlığını yaptığı tespit edilen F.E., E.T., I.A. ve M.U.U. çalmış oldukları aküler ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T., I.A. ve M.U.U. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken F.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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