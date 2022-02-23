İhlas Haber Ajansı

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Akü hırsızları yakayı ele verdi

Nevşehir’de 3 aracın aküsünü ve 1 aracın motorunu çalan hırsızlardan birisi tutuklandı.

Nevşehir'de 3 aracın aküsünü ve 1 aracın motorunu çalan hırsızlardan birisi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Merkeze bağlı Kavak Kasabasında 3 aracın aküsünü ve bir aracın motorunun çalındığı ihbarını değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı araştırma sonucunda hırsızlık suçunu işleyen Y.A ve M.T.'yi gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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