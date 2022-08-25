İhlas Haber Ajansı

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Alkollü sürücünün aracından tabanca ve tüfek çıktı

Nevşehir’de şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve pompalı tüfek çıktı.

Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve pompalı tüfek çıktı.


Edinilen bilgiye göre Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan araçtan indirilen sürücünün belinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri araç içerisinde yaptığı adli aramada ise 1 adet pompalı otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 50 adet fişek ele geçirdi.


Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü ve yanında bulunan yolcu gözaltına alındı.

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