Ameliyathane hemşireleri sertifika alıyor

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Ameliyathane hemşireliği için eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen eğitim programına Nevşehir Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre illerde ki hastanelerde ve Ürgüp Devlet Hastanesinde görev yapan ameliyathane hemşireleri katılıyor. Eğitim programının açılışında konuşan Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın; “Nevşehir Devlet Hastanesi olarak geçtiğimiz aylarda ilkini düzenlediğimiz Yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programından sonra yine hastanemizde ilk olarak Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programını düzenliyoruz. Hemşirelik mesleği sağlığın en geniş çalışma alanına sahip meslek kollarından birisidir. Bu sebeple hemşireliğin çeşitli alanlarında profesyonelleşme hizmet kalitesinin artmasına, çalışanın mesleki tatminin yükselmesine ve personel planlamasının kolaylaşmasına katkı sağlamaktadır. Hastane yönetimi olarak her zaman yeniliklerden yana olan tavrımızı sürdürmeye ve bunun gibi gerek hizmet için eğitimler, gerekse geniş katılımlı eğitim programları ile çalışma arkadaşlarımızın daha donanımlı olması için çalışma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dr. Yalçın; “Ameliyathane hemşirelerimiz şüphesiz bu başarılı ameliyatların olmazsa olmazları. Bu eğitim süresince tecrübelerimizi kursiyerlerimizle paylaşacağız” dedi