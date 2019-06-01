Anadolu Romanının usta ismi Kapadokya Üniversitesinde yaşatılacak

Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesinde Kemal Tahir'in adını yaşatmak ve öğrencilerin usta ismi daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışmaya imza attı.

Kapadokya Üniversitesinin kısa bir süre önce tarihte iz bırakan aydınların isim ve fikirlerini yaşatmak amacıyla başlattığı “Öncülere Vefa Projesi” kapsamında Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından birisi olan Kemal Tahir'in adının verildiği derslik üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Binasında açıldı.

Romanları, öyküleri ve düşünce hayatıyla tanınan, eserlerinde Orta Anadolu Türkçesi kullanmasıyla benimsenen Kemal Tahir'in biyografisi hazırlanan sınıfın girişinde detaylı bir biçimde yazılırken, dersliğin farklı kısımlarına ünlü yazarın fikri hayatını yansıtan, başta “Umudunu yitiren her şeyi yitirmiş olur” ve “En büyük silahımız olan düşünme gücünün asıl işi, gerçeği bulmak, anlamak, değiştirmektir” sözü olmak üzere farklı sözlerini içeren panolar yerleştirildi.

Kapadokya Üniversitesinin 2019/2020 Akademik yılında da “Öncülere Vefa Projesi” kapsamında benzer çalışmalara imza atmak için çalışmalarını yürüttüğü duyuruldu.