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Araç sürücülerine yaya bilincini polisler oluşturuyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler araç sürücülerine trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için uygulama yaptı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araç sürücülerine trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için uygulama yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında araç sürücülerine yaya önceliği bilincinin oluşturulması için uygulama yaptı. Polis ekipleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında bulunan yaya geçitlerinde araç sürücülerini durduran polisler yayaların yaya yolundan geçmesini sağladı.


Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada araç sürücülerinin yaya geçitlerinde sadece polisin durdurması sonrasında yol vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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