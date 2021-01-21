İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı.


Ürgüp ilçesine bağlı Kavaklıönü Mahallesinde bir iş yerinin yanında park halindeki aracın motorundan sıkışan kedi yavrusunun çığlıklarına duyarsız kalmayan esnaf Erkan Sertkaya aracın motor kaputundan kediyi çıkarmaya çalıştı.


Çevredeki vatandaşlarında yardımları ile uzun uğraşlar sonucu girmiş olduğu yerden çıkarılan kedi bir anda gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.