Aracının yerini unutan vatandaş SMS mesajı ile buldu

Nevşehir'de tamire verdiği aracının yerini unutan vatandaş, aracını SMS mesajı sayesinde buldu.

Lale sanayi sitesinde aracını tamire bırakan İsmet A.'nın aracını aradığını gören sanayi esnafları Nevşehir Madeni İşler Odası Başkanlığından yardım istedi. Nevşehir Madeni İşler Odası Başkanlığı kentte faaliyette bulunan 780 üye iş yerlerine toplu SMS mesajı göndererek aracın yerini tespit etmeye çalıştı. Nevşehir Madeni İşler Odası Başkanlığı tarafından gönderilen SMS mesajında; “İsmet A.'ın sahip olduğu 50 DR plakalı beyaz renkli Brodway marka araç dün fren tamiri için bir ustamıza bırakılmıştır. Araç sahibi aracını bıraktığı iş yerini unutmuştur. Araç işyerinizde ise genel sekreterimiz Yıldırım Ulucan'ı arayıp bilgi veriniz” denildi.

Mesajı gören Oto Tamir Ustası Yılmaz Yağımlı, aracın kendilerinde olduğunu görünce durumu Madeni İşler Odasına bildirerek araç sahibine ulaştı. Olayı anlatan Oto Tamir Ustası Yılmaz Yağımlı; “Bu arkadaşımız aracını dün tamir için bize bıraktı, fren tamiri için. Biz de gerekli işlemleri yaparak aracın işini bitirdik. Amcamız aracı bıraktığı dükkânı bulamamış. Nerede bıraktığını da unutmuş. Biz de araç sahibini bulmaya çalışırken odamızdan mesaj geldi. Amcamızı da bir yerde bulduk. Aracını kendisine teslim ettik” şeklinde konuştu.