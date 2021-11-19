Arama kararı bulan 5 kişi yakalandı

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan D.D., A.Y., M.H., Ö.Ö. ve C.H. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.