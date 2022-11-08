Aranan 10 şahıs yakalandı

Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.