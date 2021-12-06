Aranan 3 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan arama kararı olan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir adli makamlarınca 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan F.M., Gülşehir adli makamlarınca 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanmak' suçundan yakalama kararı ile arandığı tespit edilen M.A.Ç ve Derinkuyu İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Basit Yaralama' suçundan 2 ayrı yakalama kararı ile aranan İ.C.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklanarak ceza evine gönderildi.