Aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmada haklarında tutuklama kararı bulunan 3 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Adli Makamlarınca 'Kasten Yaralama' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 12 ay 44 gün hapis cezası bulunan N.S., Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan yargılanan M.Ş. ile Bakırköy Adli Makamlarınca 'Dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklandı.