İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aranan şahıs Gülşehir'de yakalandı

Nevşehir’de ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranması bulunan şahıs Gülşehir’de yakalandı.

Nevşehir'de 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması bulunan şahıs Gülşehir'de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şahsın yeri tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay' kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.