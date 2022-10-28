Aranan şahıs Gülşehir'de yakalandı

Nevşehir'de 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması bulunan şahıs Gülşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şahsın yeri tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay' kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.