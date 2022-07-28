Aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.
Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalma' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan E.Ö. isimli şahsın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan E.Ö., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.