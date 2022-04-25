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Arıcılara şeker desteği

Nevşehir’de arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.

Nevşehir'de arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İlkbahar mevsiminde yeterli polen oluşumuna kadar ki dönemde arı ölümlerini engellemek amacıyla Nevşehir'de arı yetiştiriciliği yapan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletmesi aktif olan arı yetiştiricilerine toplam 54 ton toz şeker dağıtımı yapıldı.

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