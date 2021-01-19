Asayiş Şube Müdürü Demirel, Avrupa Şampiyonasına katılacak

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serdar Demirel, havalı silahlar Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serdar Demirel, Mersin Erdemli Havalı Silahlar Atıcılık poligonunda düzenlenen ve 181 sporcunun katıldığı Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupası yarışmasında dereceye girerek milli takıma seçildi. Serdar Demirel yarışmada 577 puanla yurtdışı baraj puanını geçmesinin ardından bu yıl Hırvatistan'da düzenlenmesi planlanan Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek.