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Asfalt serilen yollarda trafik güvenliği için çizgi çalışması

Nevşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yapımı tamamlanan yollarda çizgi çalışması yaptı.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Diriliş Meydanı, İstiklal Caddesi, Emek Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi bağlantı yolu, Saatçi Hoca Caddesi ve Damat İbrahim Paşa Bulvarı'nda tamamlanan altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi boyama çalışması gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.


Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden kullanıma açıldı.

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