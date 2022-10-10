Asırlık ağaçlar haritalandırılıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Halkbilimi Bölümü, Karşılaştırmalı Mitoloji Araştırmaları dersi çerçevesinde ‘Asırlık Ağaç Farkındalığı Etkinliği' düzenledi.

Etkinliğe; NEVÜ Türk Halkbilimi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın, Arş. Gör. Yücel Özdemir ve bölüm öğrencileri katıldı. Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın yürütücülüğünde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Türk Halkbilimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emin Güler tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde, korunmaya değer asırlık ağaç olduğu tespit edilen Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Asırlık Ceviz Ağacı ziyaret edildi. Mülkiyet sahibi Taki Çelik'in ağacın tarihi hakkında bilgi verdiği etkinlikte, Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın ağacın kültürel ekolojik bağlamında ağaç kültü üzerine konuşmalar yaptı. Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yücel Özdemir ise; 'Ağaçların Gizli Yaşamı' adlı eserden referansla ağacın felsefesi üzerine konuştu. Ayrıca etkinlikte, ağaca dokunmanın gücünden yararlanılarak ağaç ile insan arasındaki derin bağların kuvvetlendirilmesi amacıyla meditatif bir uygulama da yapıldı.

Yeni asırlık ağaçlar bulundu

Diğer yandan Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın proje hakkında genel bir bilgilendirme yaparak Nevşehir'de tescil edilmiş 3 adet asırlık ağacın olduğunu; proje çerçevesinde korunmaya değer yeni asırlık ağaçlar tespit ettiklerini; Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurmak üzere gerekli şartların sağlandığını ve tescil için başvuru sürecinde olduklarını belirtti. Yıldız Altın, proje ve etkinliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasına alınan NEVÜ'nün ihtisaslaşma alanı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Proje çalışmaları önümüzdeki günlerde korunmaya değer asırlık ağaçların değerlendirilmeleri ile devam edecek.