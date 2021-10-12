Asya Parlamenter Asamblesi 2'nci Başkanlık Divanı toplantısı Ürgüp'de başladı

Asya Parlamenter Asamblesi 2'nci Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesinde başladı.

Türkiye'nin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, İran, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu milletvekilleri ve parlamento uzmanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını oldu. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, sürekli değişen uluslararası ilişkiler ekosisteminde, parlamenter diplomasinin bölgesel sorunları ele almanın yanı sıra potansiyel işbirliği alanlarını keşfetmek için önem kazandığını söyledi. Türkiye'nin bu süreçte 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme ve diğer kritik malzemeleri gönderdiği ve göndermeye de devam edeceğini kaydeden Erdoğan, “Pandemi sürecinde Türkiye, tüm ülkelerin ilaçlara, aşılara ve tıbbi ekipmana ekonomik bir şekilde engelsiz ve adil erişiminin, Covid-19'a karşı koordineli ve etkili bir küresel müdahalenin ayrılmaz bir parçası olduğunun her zaman altını çizmiştir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme ve diğer kritik malzeme türlerini gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Türkiye, mümkün olan her alanda parlamentolar arası işbirliğini derinleştirmeye özel önem vermektedir" dedi. APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi de Asya Parlamenter Asamblesinin kuruluş amacının sadece diplomasiyi beslemek üzere çalışmalar üretmek olduğunu kaydetti.

TBMM'inin özellikle son 4 yıldan beri ciddi katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Majidi, gerek dini gerekse de kültürel yaklaşımlarıyla yeni dönemde ortaya çıkan sorunları giderme noktasında parlamenter demokraside APA'nın çalışmalarına bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise açıklamasında, “Ülkemizin dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi'nin Başkanlık Divanı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Birleşik Toplantıları vesilesiyle, tarih ve doğanın iç içe olduğu ve kadim uygarlıkların zenginleştirdiği kültür birikimi ile Türkiye'nin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan Kapadokya bölgesine ana merkezlik yapan Nevşehir'de sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.