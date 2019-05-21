Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerine yeni düzenleme yapıldı

Nevşehir'de araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçitleri yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte daha önce bulvar üzerinde 27 olan yaya geçidi sayısı 12'ye düşürüldü.

Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinin sayısının fazla olmasından dolayı trafikte yaşanan olumsuzların giderilmesi amacıyla Borsa Kavşağı ile Valilik Kavşağı arasındaki yaya geçitlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre daha önce bulvarda 27 olan yaya geçidi sayısı 12'ye düşüldü.

İptal edilen yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda refüjler çitlerle yeniden kapatıldı ve görme engellileri yaya geçitlerine yönlendiren kaldırımlardaki iz yolları da yeniden düzenlendi.