Atatürk Bulvarındaki refüjlere yeni düzenlenme yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Borsa Kavşağı ile Valilik Kavşağı arasındaki Atatürk Bulvarı'nda bulunan refüjlerde düzenleme çalışması başlatıldı. Yaya kaldırımları haricinde insanların refüjlerden karşıdan karşıya geçmelerinin önüne geçileceği düzenleme ile birlikte dikilecek uzun ömürlü bitkilerle yıllık bakım maliyeti de azalacak.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin vitrini konumundaki refüj ve kavşaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Borsa Kavşağı ile Valilik Kavşağı arasındaki Atatürk Bulvarı'nda yaya geçitleri bulunmasına karşın yayaların refüjlerden karşıdan karşıya geçerek can güvenliklerini tehlikeye atmalarını engellemek için düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma ile birlikte bin 600 metre uzunluğundaki bulvarda eski ahşap çitlerin yerine ferforje çitler yapılacak. Çitlerin etrafına mevsimlik çiçekler yerine Osmanlı Şimşiri gibi uzun ömürlü kalıcı bitkiler dikecek olan belediye ekipleri bu sayede her yıl gerçekleşen bakım maliyetini de azaltacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bulvardaki çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacak.