İhlas Haber Ajansı

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Atatürk ölüm yıldönümünde anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, millî mücadelemizin başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84’üncü yılında Nevşehir’de de anıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, millî mücadelemizin başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84'üncü yılında Nevşehir'de de anıldı.


Anma töreni Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk büstü önünde yapıldı. Anma etkinliğine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyelerin yanı sıra daire müdürleri, polis ve askeri erkan ile öğrenciler katıldı. Çelenk sunma programının ardından saat 09.05'de çalan sirenler ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşuna yoldan geçen vatandaşlar da eşlik etti.

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