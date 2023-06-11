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Athena Kapadokya'yı salladı

Milyonfest Kapadokya’nın üçüncü gününde Athena, Can Gox, Popçu Güneş ve Madrigal sahne aldı.

Milyonfest Kapadokya'nın üçüncü gününde Athena, Can Gox, Popçu Güneş ve Madrigal sahne aldı.


Milyonfest Kapadokya'da sahne alan Athena, unutulmaz bir konsere imza attı. Milyon Yapım organizasyonuyla Karakuş Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirilen Milyonfest Kapadokya'nın üçüncü günü Can Gox konseriyle başladı. Daha sonra sahneye Urban-Pop'un başarılı ismi Güneş çıktı. Güneş'in ardından seyirciyle buluşan Madrigal, “Seni Dert Etmeler”, “Kelebekler”, “Dip”, “Ne Zamandır Sendeyim”, “Geçme Artık Sokağımdan” gibi popüler şarkılarını seslendirdi. Günün kapanışını ise Athena yaptı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seyirciler eşliğinde söyleyen Athena, unutulmaz bir konsere imza attı. Athena'nın vokalisti Gökhan Özoğuz, sahnede seyircilere seslenerek, “Milyonfestler olmasa nasıl kavuşacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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