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Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı

Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesinde görev yapan atların nasıl bir eğitimden geçtiğini anlatan kısa film hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesinde görev yapan atların nasıl bir eğitimden geçtiğini anlatan kısa film hazırlandı.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa filmde, atlı birliklerin JAKEM'deki eğitim birimlerinin yanı sıra Kapadokya bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki çeşitli turizm merkezlerinde yürütülen devriye görevlerinden görüntüler yer aldı. Hazırlanan kısa filmde, güvenliğin atlı jandarma birlikleri tarafından sağlandığı alanlar eğitim ve görevlerden kesitler müzik eşliğinde yer aldı.


JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ile görevli personeller merkezde yürütülen çalışmaları anlattığı kısa film sosyal medya hesaplarından çok sayıda beğeni kazandı.

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