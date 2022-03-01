ATV turlarının usul ve esasları yeniden belirlendi

Yayınlanan Usul ve Esaslara yönelik denetimler ise başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde ilan edilen parkur alanının dışında ATV- UTV safari turizm amaçlı sportif faaliyetinde bulunulamayacak. Ayrıca müze ve ören yerleri içerisinde de ATV turları düzenlenemeyecek. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından ilan edilen Usul ve Esaslara göre ATV-UTV turlarında; yetkili işletme tarafından arka arkaya en fazla (lider aracı dahil) 8 araçlık tur düzenlenebilecek. Her tur için bir adet tur liderinin bulunması zorunluluğu getirilirken tur lideri, denetim sırasında denetim heyetine istenen belgeleri göstermekten ve turun kurallara uygun yapılmasını sağlamaktan sorumlu tutulacak. ATV-UTV turlarında, yetkili işletmenin yeterlilik belgesi, izin belgesi, araçların muayene ve sigorta belgeleri; tur liderinin sürücü belgesi, psikoteknik kurs sertifikası ve ilk yardım ile parkur alanlarına ait haritaların tur lideri aracında bulundurulması da zorunlu hale getirildi. ATV- UTV turlarında, sadece motosiklet cinsi, 4 tekerlekli ve kullanım amacı yolcu nakli-ticari sınıfı olan araçlar kullanılabilecek. Traktör cinsi ve hususi ruhsatlı araçlarla ATV-UTV turu yapılamayacak. Yetkili işletme turizm amaçlı sportif faaliyette kullanacağı aracı, gerçek veya tüzel kişilikten kiralayarak tur kapsamında kullanması halinde aracın veya araçların KABİS üzerinde kayıtlı olması da alınan kararlar arasında yer aldı.

ATV veya UTV'lere kapasitenin 2 kişi üzerinde turist alınması, hayvan taşınması ve amacı dışında taşımacılık yapılması da getirilen yasaklar arasında yer alırken, Alan Başkanlığı'nca yetkili işletmeye verilmiş izin belgesinde bulunan araçlar dışında herhangi bir araç tur için kullanılamayacak. ATV-UTV turlarında kask, koruma gözlüğü, dizlik vb. teçhizatların kullanılması da aynı kararda zorunlu hale getirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yayınlanan Usul ve Esaslara uyulup uyulmadığı da denetlenmeye başlandı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri güzergâh üzerinde denetlemelere başladı. Yapılan denetimlerin yerinde olduğunu söyleyen Göreme ATV'ciler Birliği Başkanı Adem Akdoğan yaptığı açıklamada; “Alan başkanlığımız ile daha önce görüşmeler sağlamıştık. Alan Başkanlığı ile birlikte durum değerlendirmesi yaptık. Alan Başkanlığı'da bu isteklerimize olumlu baktı. Alınan kararlarda çoğu madde bizim açımızdan olumlu. Kotaların kısıtlanması, trafik yoğunluğunun azaltılması, personellerin disiplinli çalışması ve vasıflandırılması, ehliyetlerinin olması, ilk yardım sertifikalarının olması, müşterilerin dizliklerinin gözlüklerinin olması, kasklarının bulunması bizce olumlu oldu. Alınan kararlardan memnunuz. Kapadokya turistik bir yer. Doğamız çok değerli. Şu an bu motosikletlerin azalmasıyla doğamız daha az zarar görecek. Daha kaliteli bir servis olacak. Kapadokya daha az zarar görecek” şeklinde konuştu.

ATV işletmecisi Ali Burak Kılınç da yaptığı açıklamada, “Bu yaptırımlar tüm ATV sektöründeki arkadaşlara olumlu yansıyacaktır. Ben buna inanıyorum, kendi işletmeme olumlu yansıdı. Hem Kapadokya hem de ATV sektörü için güzel oldu. Yapılan denetimlerin biz ATV'cileri korudu ve illegal yapılan turlarında önüne geçti. Yapılan denetimlerin sıklaştırılarak devam etmesini istiyoruz” dedi.