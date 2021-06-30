İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avanos ve Ürgüp'te uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Avanos ve Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Y.T. ve M.U.'nun evlerinde yapılan aramada 55 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.T. ve M.U. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.