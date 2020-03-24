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Avanos yolundaki dev testi yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, Avanos yolu üzerindeki Karayolları Kavşağı’nda bulunan dev testide bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, Avanos yolu üzerindeki Karayolları Kavşağı'nda bulunan dev testide bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.


Bahar aylarının gelmesi ile birlikte kavşak ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarını yoğunlaştıran Nevşehir Belediyesi, Avanos yolu üzerinde bulunan testide yenileme çalışması başlattı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yakınlarındaki Karayolları Kavşağı'nda bulunan ve Avanoslu çanak ustası Şaban Topuz tarafından yapılan, 14 metre yüksekliğindeki çanak testinin kış aylarında hava şartları dolayısıyla bozulan boyaları yenilenecek.


Üzerindeki motifleri yeniden çizilecek olan testideki çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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