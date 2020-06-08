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Avanos'ta 39 kök Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Avanos Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 39 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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