İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avanos'ta banklar kaldırıldı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında bulunan banklar kaldırıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında bulunan banklar kaldırıldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Avanos Belediyesi ekipleri tarafından başta Kızılırmak kenarında bulunan banklar olmak üzere ilçe genelinde bulunan banklar kaldırıldı. Bankların toplanmasıyla birlikte ilçede Avanos Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın anonsları yapılmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.