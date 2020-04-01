Avanos'ta korona virüse karşı traktörcüler seferber oldu

Avanos Belediyesi'nin korona virüsü olarak bilinen Covid-19 virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında, Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Avanos Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleriyle beraber Avanos Ziraat Odası başkanı Mehmet Uçar'ın öncülüğünde harekete geçen altı adet traktör sahibi ilçe genelindeki mahalle ve sokakları traktörlerine taktıkları dezenfeksiyon depolarıyla kaldırım ve kapı girişlerini dezenfekte ettiler.

İnsana ve çevreye zarar vermeyen özel ürünler ile gerçekleştirilen dezenfekte işlemini yerinde inceleyen Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, “Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü ile alakalı ilçe genelinde çok ciddi tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Okullar, camiler, parklar ve kamu binalarıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladık ve dezenfeksiyon çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz bugünde altı adet traktörle ilçemizin bütün mahalle ve sokaklarını dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmada bize yardımcı olan traktör sahiplerine çok teşekkür ederim. Fakat vatandaşlarımızın da bireysel gayretleri çok önemli. Hijyen kurallarına çok dikkat etmeliler ve gerekmedikçe evlerimizden çıkmamaya gayret gösterelim. Bu virüsü, hastalığı hep birlikte yeneceğiz” diye konuştu.