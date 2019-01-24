Avanos'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 adet av tüfeği fişeği, 19 adet tabanca mermisi, 7,18 gram esrar, 9,33 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 770 lira para ele geçirilirken 18 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y., O.G., İ.A., H.C. ve A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer 13 şüpheliye ise uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.