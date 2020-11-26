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Avanos'ta uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Nevşehir polisi tarafından Avanos ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve aralarında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan şahsında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Nevşehir polisi tarafından Avanos ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve aralarında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan şahsında bulunduğu 4 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında Avanos'ta 3 farklı adreste bulunan 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan O.B. (37)'nin yanı sıra E.T. (29), U.F, (28), ve M.Ç. (27) yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 4,97 gram metamfetamin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan O.B.'nin yanı sıra arkadaşları E.T., ve U.F. uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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