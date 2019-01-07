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Avanos'ta uyuşturucu taciri tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde esrar, bıçak ve para ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avanos-Göreme yol ayrımında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerişinde yapılan aramada, gölük kabı içerisinden 0,3 gram eroin kalıntıları, alüminyum folyo içerisinde 1 gram eroin ve folyo içerisinde 7 gram eroin ele geçirildi. Polis merkezi amirliğinde yapılan adli aramada ise şahısların üzerinden 1 gram ve 6,5 gram metamfatemin ile sustalı tabir edilen bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 935 lira paraya el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.M.K. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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