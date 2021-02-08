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Avanos'ta uyuşturucu tacirinin evinde adeta cephanelik ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli şahsın evinde yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli şahsın evinde yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında İ.A.Ş.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada 12,86 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet 6,35 mm çapında tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 1 adet alüminyum folyo, 38 adet pipet ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A.Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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