Avanos'ta uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Avanos'ta şüpheli 2 kişinin yapılan üst aramasında metamfetmain ve bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.