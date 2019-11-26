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Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Başkan Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, beraberinde okul idarecileri ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, beraberinde okul idarecileri ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Güngör Özaltın beraberinde, Okul Müdürü Rauf Denizler ve Okul Aile Birliği Yöneticileri Ahmet Çiftçi, Yunus Demir ve Dilek Bozkurt ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Ziyarette okul aile birliğinin çalışmaları hakkında Başkan Arı'ya bilgiler vererek kendisini okullarına davet eden heyet, Arı'ya görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Arı ise, Okul Aile Birliği Başkanı Güngör Özaltın ve okul idarecilerine teşekkür etti.

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