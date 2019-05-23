Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nden Arı'ya ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretleri sürüyor. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği yöneticileri, Sebilürreşad Derneği ve Sebilürreşad Mecmuası yöneticileri Başkan Arı'yı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Kırküzeri'i makamında kabul etti.

Ziyarette Başkan Arı'yı yeni görevinden dolayı kutlayarak başarılar dileyen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Arı'ya derneklerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Eren daha sonra ziyaretin anısına Arı'ya derneğin plaketini takdim etti.

Arı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eren, Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Kırküzeri'ye teşekkür etti.

Başkan Arı'nın bir diğer ziyaretçileri ise Sebilürreşad Derneği ve Sebilürreşad Mecmuası yöneticileri oldu.

Sebilürreşad Genel Yayın Yönetmeni ve Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği Genel Başkanı Fatih Bayhan ve Yayın Kurulu Başkanı Recep Garip ile bir süre görüşen Başkan Arı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arı'ya, Sebilürreşad yayınlarından hediye eden Bayhan, Milli Şair Mehmed Akif Ersoy'un kurucusu ve başmuhabiri olduğu Sebilürreşad Mecmuası hakkında bilgiler verdi.