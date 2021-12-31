Avrupa rekoruna altınlı teşekkür

Mehmet Savran, Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası'nda silkmede 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kıran Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca'yı tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Isparta'da düzenlenen Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Yaşar Karaca ve Antrenörü Burak Erdoğan'ı başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette, koparmada 123 kg, silkmede 163 kg ve toplamda 286 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan Karaca ve Antrenörünü tebrik eden Savran, Karaca'nın kırdığı Avrupa rekoru ile hem Nevşehir'i hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdığını söyledi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında çeşitli branşlarda yüzlerce sporcunun spor yaptığını ve son dönemde önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Savran, gençlerin başarılı sonuçlar almasının kendilerini mutlu edip gururlandırdığını söyledi. Gençlerin spor yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Savran; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem verdiğimiz kadar spor, sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de yeteneklerini keşfetmelerine de belediye olarak büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin spor yapması, sağlıklı olması, birikimli ve vizyonel bir gençlik olması, idealist, sağlıklı, sporcu gençlik olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü onlar bizim gözbebeğimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz” dedi. Karaca ve antrenörünü dünya şampiyonası yolunda başarılar dileyen Savran, genç sporcuyu altın ile ödüllendirdi.

Karaca ise; antrenmanlarına aralıksız devam ettiğini ve hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, kendisi gibi genç sporculara bu imkanı sağladığı ve her zaman verdikleri destekten dolayı Başkan Savran'a teşekkür etti.