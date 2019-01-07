Ayakkabısı çalınan vatandaştan hırsıza ilginç not

Nevşehir’de bir apartman dairesinde oturan kişinin ayakkabısının çalınması üzerine apartman kapısına hırsıza beddualı bir not astı.
Nevşehir'de bir apartman dairesinde oturan kişinin ayakkabısının çalınması üzerine apartman kapısına hırsıza beddualı bir not astı.
Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarından oturan bir kişinin ayakkabısı çalındı. Kapısının önüne koyduğu ayakkabısının çalındığını gören vatandaş apartmanın giriş kapısına “Ben giyemedim. İnşallah düşer ayağın kırılır. Kış boyu sende giyemezsin” notu asarak hırsıza beddua etti.