Aynı aileden 3 kişi 4 günde korona virüsten öldü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk'ün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Öztürk ailesi 4 günde 3 aile ferdini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk 4 gün önce babası Gazi Öztürk'ü 2 önce de eşi Belgiya Öztürk'ü korona virüs nedeniyle kaybetti. Muhtar Öztürk'te Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görmekte iken bugün de kendisi Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.