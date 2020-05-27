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Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde besi çiftliğinden salınan boğa önce aracı itti sonra ise sahiplerini kovaladı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde besi çiftliğinden salınan boğa önce aracı itti sonra ise sahiplerini kovaladı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde bir beside bulunan azgın boğa araçtan indirilmesinin ardından önce aracı boynuzları ile itti. Sahiplerinin müdahale etmesine sinirlenen boğa daha sonra ise sahiplerini kovaladı. Boğanın aracı itmesi ve sahiplerini kovalaması ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Azgın boğanın bu sinirlenme anının ilk kez olmadığı ve zaman zaman yine aynı hareketlerde bulunduğu öğrenildi.

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