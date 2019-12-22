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Ba? evinde ??kan yang?nda bir ki?i ?ld?

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Nev?ehir'in ?rg?p il?esine ba?l? Ayval? k?y?nde bulunan bir ba? evinde ??kan yang?nda 1 ki?i ?ld?.


Olay, ak?am saatlerinde ?rg?p il?esine ba?l? Ayval? k?y? yak?nlar?nda bir ba? evinde meydana geldi. 34 ya??ndaki Bekir B.'nin i?erisinde bulundu?u ba? evinde hen?z belirlenemeyen bir nedenden dolay? yang?n ??kt?. ??kan yang?nda Bekir B. yanarak can verdi. Olay? g?renlerin t?m ?abalar?na ra?men kurtar?lamayan Bekir B.'nin cans?z bedeni olay yerine gelen jandarma ekiplerince yap?lan incelemenin ard?ndan ??kart?larak otopsi yap?lmak ?zere ?rg?p Devlet Hastanesi morguna kald?r?ld?.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soru?turma ba?latt?.

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