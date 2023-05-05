Bahadır Sokak'ta yeni park çalışması başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'ta yapılacak olan park için çalışmalara başlandı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan yaklaşık 5 bin metre karelik alana park yapılacak. Park alanı içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve spor kondisyon aletleri bulunacak. Kent mobilyalarının da yerleştirileceği alana çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, parkın yapımının 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasını planladıklarını açıkladı. Savran, “Bu bölgede oturan vatandaşlarımızın uzun süredir bizlerden bir park talebi bulunuyordu. Belediyemize ait burada bir arsa bulunmadığı için bu zamana kadar vatandaşlarımızın talebini yerine getiremedik. Bu bölgedeki eksikliğin giderilmesi için yaptığımız girişimler sonucu, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bu bölgedeki 8 bin metre kare büyüklüğündeki arsanın 5 bin metre karelik bölümünü yeşil alan olarak belediyemize tahsisini gerçekleştirdik. Şu anda zemin düzeltme çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde parkın yapımına başlayacağız.” dedi.