Bahçeli: “Zillet ittifakının işi gücü fitne fesat”

CHP Genel Başkanı, bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı HDP ile yol almaya başlamıştır. CHP Genel Başkanı PKK/PDY'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmış” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir 15 Temmuz Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında, “31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlere 17 gün kaldı. Nevşehir kardeşlikle yoğrulmuştur. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, bekamıza, Nevşehir'imize hayırlı olmasını, kutlu bir dirilişe kapı aralamasını gönülden temenni ediyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Arkamızda ecdadımızın hayır duası, şehitlerimizin hatıraları, tarihimizin itibarı vardır. Çünkü samimiyiz, dürüstüz, ilkeliyiz azimliyiz. Mücadeleden asla vazgeçmeyiz. İddiamız daha fazlasını yapmak, irademiz Nevşehir için fedakarlık göstermek, hizmetkarlık etmek. Durmayacağız, yorulmayacağız. Nevşehir Cumhur ittifakı kapsamında olmasa da duruşumuz ve tutumumuz bellidir. İttifakımızın ruhu ve doğasıyla asla ters düşmeyecektir. Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimizle omuz omuzayız. İstikamet ve irademiz birdir. Çünkü biz zilletin hasmı, ihanetin can düşmanıyız. Çünkü biz Hacı Bektaşı Veli Hazretlerinin yolundayız. Ayrı düşersek kaybederiz. Birbirimizden koparsak kalemiz düşer. Buna da hakkımız yoktur. Kaldı ki zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Cumhur ittifakı çelik gibi bir imana, savrulmaz bir iradeye sahiptir. Birlikte Türkiye'yiz” diyerek şunları söyledi:

“Nevşehir muazzam bir heyecanla geleceği adına sorumluluk üstlenmiştir. Nevşehir ile iftihar ediyorum. Nevşehir milli bekanın harcı milletin haysiyet kalesidir. Burada zillete icazet verilmez. Ya zillet ya millet, ya beka ya bela Nevşehir'in tercihi ve durduğu yer bellidir. Nevşehir ülkülerin devleştiği sevgilerin derinleştiği milli bütünlük havzasıdır. Hacı Bektaşı veli gaflete karşı panzehirdir. Bin yıllık kardeşlik bağları Nevşehir'de canlı bir şekilde yaşamıştır. Ayrımcılık tefrika yoktur, Nevşehir'in bahtı açık ufku parlaktır. Kim Nevşehir'de yalan rüzgarı açtıysa hak ettiği karşılığı bulacaktır. Nevşehir ehline emanet edilecektir.

Anımız birdir, adımız birdir. Doğudan batıya kuzeyden güneye tek ses bükülmez bileğiz. Biz Türk milletiyiz. Zillet ittifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne fesat. Çünkü mensubiyet bunalımına, kimlik krizine girmişler, kök sorunu yaşıyorlar. CHP, İP, HDP, SP zillette birleşmiş, bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlardır. HDP Kürdistan diyor. Cumhur itifakının haricinde bu Kürdistan neresidir diye sormaya casaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir. Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz yoktur. Bunca şehidi niye verdik. Bunca yıldır niye terörle mücadele ettik. Kürt kökenli kardeşlerimiz bin yıllık kardeşliğimizin helal ve onurlu mensuplarıdır. Biz geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağımızın altında görüyoruz. Hiçbir kürt kökenli kardeşim parçalanmaya göz kırpmaz onay vermez. Aksini düşünen varsa tescilli vatan hainidir. Kürdistan çığırtkanlığına ses çıkarmayan CHP'yi sandığa gömecek misiniz? Vatana sahip çıkacak mısınız? Islıklanan ezanımıza sahip çıkacak mısınız? Kılıçdaroğlu bu evetleri duysun iyi yorumlasın. Bölünmede hayır yoktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim tehdidi görün zillete düşmeyin gelin el ele verelim. Ortak geleceğimiz Türkiye'nin geleceğidir. O nedenle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu seçimler beka ile bela arasında bir seçim olacaktır. Gelin bir olalım Hacı Bektaşı Veli'nin çağrısına uyalım. Biz yürüdükçe hainler kaçacak, zillet tökezleyecek. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Onlar yıkacak biz yapacağız. Biz Cumhur ittifakıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kader olarak görüyoruz. Yemin ettik dönmeyeceğiz, çiğnemeyeceğiz, bekamızı çiğnetmeyeceğiz. Can vermekse istenen bin defa vatana feda olsun. Yeter ki millet yaşasın.

Uyurken ihaneti sayıklıyorlar uyanıkken melanet planlıyorlar. CHP Genel Başkanı Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden uzaklara savrulmuştur. Bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı HDP ile yol almaya başlamıştır. Bu ne köhneliktir. CHP Genel Başkanı PKK/PDY'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmış .CHP işgal edilmiştir. CHP'li kardeşlerim bu işgale son vermeli, Gazisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad edilmelidir. Tencere yuvarlanmış yatağını bulmuş hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur. Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemektir. Tükenişlerine 17 gün kaldı. Kimlik siyasetiyle bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya yeltenenlere fırsat vermeyeceğiz. Ederi 1 dolar olan şerefsizlerin kafalarını yeniden kaldırmalarına fırsat vermeyeceğiz."