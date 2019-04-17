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Bakan Dönmez, Belediye Başkanları istişare toplantısına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in başkanlığında gerçekleştirilen belediye başkanları istişare toplantısına katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında gerçekleştirilen belediye başkanları istişare toplantısına katıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nun açılışı için geldiği Nevşehir'de belediye başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.


Bakan Dönmez 'in başkanlık ettiği toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.


Belediye çalışmalarının ele alındığı toplantı sonunda Bakan Dönmez, belediye başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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